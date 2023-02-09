民進黨中執會昨(8)日在黨主席賴清德主導下，通過新的學倫審查機制。資深媒體人黃揚明卻發現，民進黨官網「闢謠專區」至今仍留有堅稱前新竹市長林智堅論文沒抄襲的2篇文章。黃揚明認為，檢討學倫機制之外，也該把這些顛倒是非的內容下架。

黃揚明今(9)日在臉書指出，願意處理黨內參選人學倫問題固然是好事，未來仍得檢視這套制度是否真的「有效」，包括該檢視未來「專家學者組成的審查小組」如何組成，以及參選人登記時自主撤銷自認心虛的學歷，該如何處置。

此外，黃揚明發現，民進黨官網「闢謠專區」至今仍留有「林智堅中華大學碩論享有著作權且口試早於著作權轉移，沒有抄襲、沒有侵權疑慮」、「最新事證公布！！ 林智堅論文為原創！」兩篇完全顛倒是非的新聞稿及哏圖。黃揚明呼籲民進黨除檢討學倫機制，也該把這些顛倒是非的內容下架，並要求去年曾力挺林智堅的黨員為不明是非公開向社會道歉。

民進黨中執會昨通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制。民進黨祕書長許立明指出，這次通過的學倫爭議處理機制，是自我檢視、自律機制，並非取代判定學校授與的學位真偽。他說將透過三階段，由參選人與黨部檢視，防止學倫問題再成選舉中互相攻擊的焦點。第一階段擬參選人需簽署論文學術倫理聲明書，若最高學歷沒有論文或沒有登記無須簽署。第二階段，審查小組相似度比對，未超過該大學、學院設定標準，查對結束；若相似度超標，則進入第三階段檢視論文。