現年60歲的「綜藝天王」吳宗憲目前手握三個節目，日前曾喊出想要在大巨蛋舉辦告別演唱會，光榮退休的他卻爆出要離開台灣，赴陸發展了。

吳宗憲目前在台灣的節目有《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》等，人氣火爆，是許多死忠粉絲們時間一到就要守在電視機前面的「每日任務」。然而，據《自由時報》報導，吳宗憲昨(8)日參加節目《小明星大跟班》的開工錄製時，驚吐今(2023)年將全力在大陸發展事業，3至6月在大陸都有行程。

吳宗憲不只在綜藝節目中有著精采表現，副業發展相當驚人，手上還有行李箱、按摩器、減肥果膠、藍牙無線喇叭和吸塵器等眾多商品事業，而今更打算前往大陸推展事業版圖。對此，吳宗憲表示，他很清楚前往大陸發展會遭到酸言酸語攻擊，但他也回擊，認為自己一人便可擋500名酸民的攻擊。

此消息傳至陸網後，微博上也有不少網友熱烈討論，紛紛留言：「被罵是一時的，人民幣是香的」、「憲哥沒再怕的」、「還是專心在娛樂圈發展吧，吸塵器之類的這裡都捲死了。」