（巧新董事長黃聰榮。圖／劉朱松）

受惠客製化輪圈的出貨增溫，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）旗下雲林廠產能稼動率，持續滿載。巧新9日公布自結今年元月合併營收達5.5億元，月增11.64％、年減10.37％。巧新表示，全球汽車供應鏈營運復甦，公司今年營運創高可期。

巧新表示，全球汽車供應鏈逐漸趨穩，且受惠全球超跑、豪華汽車品牌車廠在新車銷售市場，維持穩健的銷售表現，推進主要客戶對於公司旗下客製化輪圈需求增溫。

尤其是Jaguar Land Rover、Mercedes及Porsche等暢銷車款，海外倉庫的拉貨力道，更為強勁，進一步帶動巧新元月客製化輪圈的出貨量，較上月明顯增加，自結元月合併營收達5.5億元，月增11.64％，為今年營運開出好兆頭。

綜觀近年來汽車產業的發展，品牌廠商積極朝向新能源車、電動車技術進程，且在車型上明顯以終端消費者大宗導向的高階休旅豪車（SUV）為主，包括捷豹路虎（Jaguar Land Rover）及BMW等廠牌，皆可見新一代改款車的未來發展趨勢，凸顯車廠對於車體整體輕量化的追求，有利於巧新業務接單的良好環境。

巧新將憑藉多年來客製化、輕量化的設計與量產技術等競爭力，持續第一手掌握與客戶開發創新更多客製化輪圈與懸吊系統零件的合作契機，創造公司保持良好的訂單能見度。

展望2023年營運，巧新對於今年整體營運創新高，深具信心。隨著全球疫情緩解復工，晶片及長短料缺料危機，逐步緩解，加上各國政府陸續祭出刺激終端消費者買氣的相關優惠政策與加速基礎設施的布建，進一步帶動品牌車廠加速新車生產與銷售規畫。

巧新說，目前主要品牌車廠已加速來台驗證公司旗下屏東新廠，同時公司也陸續收到部分品牌車廠客戶有追單增量的新訂單，預期2023年車款與車型組合改變，也將成為關鍵。隨著主要客戶的訂單需求持續加溫，將有助推升公司整體的產能稼動率水準，並貢獻公司「兔年」營運，有機會向上攀高。