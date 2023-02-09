迎接情人節，台中豐邑Moxy酒店於2月12日至2月14日推出「2023 Love 3399 @Moxy」情人節住房專案，入住即享情人套餐，另邀請小提琴家廖品棻現場演奏浪漫樂曲，與戀人們共度甜蜜情人夜。住宿當晚六點半至十點半安排調酒師於客房走道外特調專屬戀人的浪漫調酒，並安排隔日退房時間延至下午三點，讓甜蜜戀人享受睡到自然醒的幸福時光。

台中Moxy酒店自2月12日至2月14日推出「2023 Love 3399 @Moxy」住房餐飲專案，每房6699元起，入住當日可預約1樓The Moxy Bar或18樓Rooftop XOXO享用情人節限定雙人晚餐，情人節晚餐由副主廚 Pontus操刀，曾任米其林3星餐廳行政副主廚的Pontus運用法式料理烹調經驗規劃情人節套餐共6道料理，前菜以胭脂蝦、北海道干貝作為開場，淋上現榨黃萊姆汁及簡單調味，保留海鮮食材的新鮮原味，主餐包含6盎司美國牛小排及日本鮪魚肥美腹肉，副主廚表示主餐選用濕式熟成美國Prime頂級牛小排，先運用舒肥低溫烹調後，再將牛排兩面煎出香氣，鎖住肉汁鮮甜，口感軟嫩且帶有嚼勁，佐以紅酒醬汁增添酒香風味；日本鮪魚腹肉使用黑胡椒及鹽巴簡單調味後，裹粉油炸至金黃酥脆再以番茄醬汁燉煮入味，讓番茄醬汁襯托魚肉鮮甜，堆疊豐富口感層次，餐後甜點檸檬塔以檸檬奶油點綴覆盆子，入口享受戀愛般的酸甜滋味。

為增添情人節浪漫氣氛，台中Moxy酒店2月14日當晚七點半至九點半分別於1樓The Moxy Bar及18樓Rooftop XOXO安排擁有豐富表演經驗的小提琴家廖品棻現場演奏，與情人共度浪漫夜。2月12日至2月14日晚上六點半至十點半更規劃將全館客房走廊變身成為情人節限定的行動酒吧，調酒師將在房客所預訂的時間逐間於客房外調製情人專屬特調兩杯，讓入住台中Moxy酒店的情人節充滿浪漫驚喜。

除了情人節住房專案，2月11日至2月14日晚間亦於1樓The Moxy Bar及18樓Rooftop XOXO同步推出情人節雙人套餐，每套3739元起，預訂於18樓Rooftop XOXO用餐另贈氣泡酒兩杯。

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