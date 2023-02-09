俄烏戰爭之後，外界見識到無人機在戰爭中扮演的角色愈來愈重要。財信傳媒董事長謝金河表示，以遙控飛機起家的雷虎科技切入無人機業務，躍升為軍工概念股，股價突然從12.1元飆漲至49.65元，這個噴出大漲讓大家見識到台灣發展無人機產業的希望，現在耐斯集團與經緯航太紛紛投入，把握這個機會把餅做大，台灣軍工產業可以再創新局，

謝金河在臉書發文指出，台灣半導體及資通訊產業引領世界風潮，競爭力獨步全球，但無人機產業一直沒有發揮該有的實力，很多無人機的玩家都使用大疆的產品。一直到俄烏戰爭，美中角力，突顯地緣政治風險及資安防護的重要性，自主發展無人機產業才終於受到重視。

他提到，這次參訪台灣的軍工產業，從漢翔、榮剛、精剛到全訊、中信造船，這其中，特別到嘉義縣太保參觀無人機產業聚落，在縣長翁章梁號召下，「我們聽了所有無人機業者簡報，這可能是台灣未來值得注意的新產業。」

謝金河說，從這次俄烏戰爭，大家都見識到無人機在戰爭中扮演的角色愈來愈重要，在商業的應用，無人飛機可以發揮的機能愈來愈廣，這次經緯航太為我們示範無人機救災，台灣希望創新也示範編組飛行，還有無人機未來在空中運輸發揮的機能也愈來愈大，像Amazon的無人機可以吊掛800公斤的貨物。

他表示，台灣至少十年前就有很多有志之士切入無人機，但政府在政策上並沒有特別重視這一塊，業者都是小本經營，單打獨鬥，這次空軍重視無人機產業，中科院也積極投入，還有蔡總統英求全力協助發展這個產業，這次嘉義縣爭取到亞洲無人機創新中心，業者也卯足全力衝刺，看起來很有機會拚出好成績。

謝金河點名，去年切入無人機業務的雷虎，股價突然從12.1元飆漲至49.65元，這個噴出大漲讓大家見識到台灣發展無人機產業的希望，耐斯集團的陳家也看到未來，全力投入這個產業。此外，股票下興櫃的經緯航太重組後，今年重新送件申請上市，各家業者要把握這個機會努力把餅做大，台灣的軍工產業可以再創新局！