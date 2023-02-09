疫情衝擊中小企業，朝野立委呼籲政府協助疫後振興，經濟部今日赴行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規畫—推動產業及中小企業升級轉型計畫」，以「穩經營、留人力、助升級」三方向著手，更規畫疫後振興與轉型發展2大低利貸款，協助企業轉型和智慧化升級，經費規模至少250億。

行政院日前通過3800億元的全民共享特別條例草案，其中1000億元將拿500億元補貼台電、300億元挹注勞保基金、200億元留給健保基金，1000億元用於加強經濟及社會韌性，普發現金6000元為1400億元，並預留400億元以備不時之需；其中加強經濟及社會韌性部分，經濟部擬爭取250億扶植中小企業。

經濟部稍早指出，產業升級轉型將以專人、專家的顧問團模式，赴廠輔導服務，並透過以「大帶小」及個別廠商模式，提供補助輔導資源，推動產業朝智慧化、低碳化轉型。同時引導商圈、特色街區及傳統市集等中小、微型業者朝低碳化、無紙化營運邁進，以及結合綠色低碳遊程，輔導發展低碳產品，創造綠色數位新商機；也協助廠商導入數位化工具，培養蒐集及分析數據能力，達到精準行銷，提升出口競爭力。

經濟部說，在加強中小企業所需基礎設施部分，除以輔導團、跨部會平台等機制，輔導業者改善符合環保公安標準及合法改建完善基礎設施，並透過補助模式，提供低碳化、智慧化創新及完善基礎設施，蓄積業者能量，促使更多中小及微型工廠轉型，幫助業者永續經營發展。

在貸款補活水部分，評估中小企業轉型量能較為不足，為協助中小企業疫後振興及轉型發展，本部已規劃專案貸款，對於有資金需求廠商，提供流動性之營運資金，對於投入轉型之中小業者提供資本及周轉性支出之貸款，以幫助疫後振興之中小型事業提高競爭力並恢復營運榮景，加速中小企業轉型。

據悉，經濟部規畫2大貸款，其中疫後振興專案貸款對象為中小企業與員工未滿5人之微型企業，利率最高為1.97％、最高補貼利率為1.47％，可借新還舊，中小企業貸款額度為3500萬元、微型企業為400萬元，專案補貼中小企業1年、上限50萬元，補貼微型企業2年、上限12萬元。

而轉型發展專案貸款用意在於協助智慧化與低碳化轉型，及特登工廠業者或納管工廠業者，貸款額度以不超過資本支出8成為主，或周轉性支出3500萬元，專案利率最高1.97％、最高補貼利率1.47％，最長補貼1年、最高50萬元。