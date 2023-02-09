民進黨籍前宜蘭市長江聰淵參選縣長敗選，他考慮轉戰參選立委，前代理縣長陳金德在臉書嘆說「有那麼迫切嗎？」陳受訪時直言，他不贊成江聰淵選立委，原因是選縣長輸那麼多，現在又說要選立委，顯然還沒認清選舉為什麼輸。對此江聰淵回應說，他還沒有決定，會先與團隊討論後在2月底前向鄉親報告。

陳金德在臉書發文說，宜蘭的政治是不是已有了顛覆性的改變？選民對民進黨推出的縣長候選人為何不再買單？是不是他在代理縣長期間推動政策過於快速？缺少溝通？缺少布局？導致二次縣長選舉民進黨落敗？午夜夢回自責不已！

他指出，大選敗北，決策團隊、操盤的人、當然包括候選人，都需要深刻的反省與檢討，為何會敗？是否因為個人的因素導致團隊失敗？是否要有一點內疚？對支持者大大的説聲對不起？可惜的是，人人都無暇反省以為改進，都立即要再投入大選。有那麽迫切嗎？

陳金德今天（9日）受訪時表示，江聰淵選縣長時，他被邀請擔任輿情應變小組召集人；他並不贊成江聰淵選立委，1個月前也跟江提過，江也答應，但日前從媒體上得知，才曉得江要選立委。

他表示，會反對江聰淵選立委的原因，是縣長選舉時「選得那麼難看，輸那麼多，要自我反省跟檢討。」如果輸在團隊那還要努力，如果是個人因素，就要反思、內疚、向選民與支持者說抱歉、要感到不好意思。

陳金德說，如果這些都還沒做，又說要選立委，這顯然沒有認清選舉為什麼輸；江聰淵曾經當過他的助理，一直尊稱他為「師父」，因此他用這角度來提醒江不要投入選舉。

江聰淵表示，有不少鄉親勸進、鼓勵他參選，選舉一事有人贊成，也有人有不同的意見，包括陳金德的發文，「這都是很好的參考意見。」此刻他還沒有決定，要不要參選還要與團隊討論，會在2月底前向鄉親報告。