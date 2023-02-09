土耳其南部靠近敘利亞的交界處6日發生規模7.8強震，造成兩國逾1萬1000人死亡，超過5千棟房屋倒塌，但位在土敘邊境、安置敘利亞難民的「台灣 - 雷伊漢勒世界公民中心」 （簡稱台灣中心）卻屹立不搖，還成為大批災民的庇護所，該中心執行長、建築師出身的裘振宇表示，台灣中心是用軍用混凝土牆結構，但當地很多建築都是粗製濫造，多數沒錢蓋地基，導致一震就垮。

台灣中心成為土耳其災民庇護所。(翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心FB)

裘振宇2016年受外交部委託，在土敘邊境的雷伊漢勒市建造台灣中心，安置敘利亞戰爭下逃往土耳其的難民，該中心與這次7.8強震震央距離僅一小時車程，成為災民的庇護所，超過200多人安置在此，包含土耳其、摩洛哥、埃及及伊拉克家庭。

台灣中心附近許多房屋也倒塌。(翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心FB)

裘振宇8日在線上記者會指出，當初建造台灣中心時看了當地10幾間營造商，發現他們都會偷工減料，施工品質差，沒有做像樣的基礎，連筏式基礎都沒有，更不用說混凝土樁，所以都沒採納。裘振宇說，若按照土耳其建商的施作標準，房子絕對會倒，因為土耳其沒有要求很高的耐震係數，加上土耳其7年前的經濟狀況跟台灣90年代泡沫經濟尾聲差不多，當時大量建造、快速開發的新興住宅都是粗製濫造。

台灣中心粉專7日也表示，大家在網路上會看到很多房屋倒塌的照片，是因為在這裡多數的建築物沒有錢蓋地基，而台灣中心的建築體因為以軍用混凝土牆作為結構，所以在這次的強震中撐住了，但目前因為經費不足，很有可能斷水斷電、沒汽油，難以照顧龐大的庇護人潮，希望愛心人士能贊助經費或物資，幫助災民不挨餓受凍。