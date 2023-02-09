香港特首李家超率領的代表團，抵達阿聯酋杜拜繼續中東訪問行程。貿發局在周三晚上舉辦大型商務論壇及晚宴，李家超致辭表示，阿聯酋及海灣合作委員會其他國家一直是中國在中東的重要合作伙伴。而阿聯酋是香港在中東最大貿易伙伴，相信雙方關係將提升至另一層次，香港的商務及投資大門一直打開，歡迎阿聯酋的企業及投資者，期望下一步能與阿簽署自貿協定。

李家超表示，前年香港和阿聯酋的雙邊貿易額，達128億美元，較前一年上升逾35％。他指，香港至今已與20個經濟體簽署自由貿易協定，並正爭取早日加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，期望下一步能與阿聯酋簽署自貿協定，有信心可大幅促進雙方的貿易和投資關係。港府致力推動香港成為家族辦公室的中心，會為在香港設立的家族辦公室，提供稅務優惠。

杜拜國際商會主席致辭時說，阿聯酋航空將增加來往杜拜及香港的航班，象徵雙方會持續在貿易、旅遊、投資和其他經濟活動方面保持聯繫。他說，商會已經在香港開設國際辦公室，吸引港企前往迪拜經商和投資。

另外，雙方在論壇上簽署三份合作備忘錄。其中一份的簽署方，包括香港建築師事務所「何設計」、在數碼港孵化的科技初創企業「庫瓦」，以及阿布達比主權財富基金「穆巴達拉投資公司」等；同意在阿布達比新規劃、佔地600公頃的城市「馬斯達爾城」，引入香港的綠色建築和智慧城市技術。