今年「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境進香活動，預計於12日出發，全程共9天8夜。台中市政府警察局預估，12日當天8至9時沿台1線由通霄鎮進入台中市，當晚駐駕清水或沙鹿區；13日晚間沿台1線自烏日區大度溪橋進入彰化縣，鑾轎17日23時40分在雲林縣北港鎮朝天宮進行進火儀式後返程。

警方指出，白沙屯媽祖返程路線，鑾轎於17日自雲林縣北港鎮朝天宮起駕返程，預估17日晚間或18日上午自台61線中彰大橋（龍井區）進入台中市，18日晚間駐駕本轄清水或大甲區，預計19日4至7時進入苗栗縣苑裡鎮，20日16時回駕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮。

台中市政府警察局呼籲，有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，遶境期間來回徒步距離約300公里，特色為出巡進香路線不固定，依往例均吸引大批信眾參與，今年據了解報名人數已逾10萬人，請民眾遵守交通規則，並配合員警指揮管制。

警方預估，依照歷年白沙屯媽祖遶境路線研判，今年去程路線應以台1線及返程以鄰近海岸之台61線可能性較高。尤其遶境路線附近住家及商店均設案祭拜祈求平安，駐轎地點，信眾爭相祭拜祈福，提醒遶境路線尤其鑾轎周邊易造成車多甚至有回堵情形。

台中市政府警察局指出，大甲、清水及烏日分局，針對遶境路線及鑾轎駐駕地點加強交通疏處作為，依轄區交通狀況預判遶境路線交通衝擊情形，規畫警力及協勤民力執行交通疏導，必要時將採員警操燈指揮，或實施調撥車道管制措施。

另為掌握拱天宮媽祖鑾轎位置，民眾可以智慧型手機下載拱天宮「白沙屯GPS即時定位」，即可隨時掌握鑾轎位置。警方亦會隨時依鑾轎位置交通狀況，滾動修正交通管制措施，以維持遶境路線道路服務水準。

台中市政府警察局長李文章提醒，警方除派員執行交通疏導外，針對遶境路線重大交通違規行為嚴格執法。呼籲參與活動信眾應著鮮亮淺色衣褲，提升能見度，步行時應靠道路兩側，穿越道路應行走行人穿越道（斑馬線），共同維護遶境路線交通秩序及行車順暢。