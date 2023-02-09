遊覽車司機游志豪前年超速且錯將檔位打入空檔，致遊覽車自撞山壁，造成6名乘客死亡，9人受輕重傷，最高法院駁回上訴，考量游男尚未與全部被害人達成和解、賠償損害，依過失致人於死罪將他判處有期徒刑1年6月，全案定讞。

這起案件是因新北市新店復興里2021年3月舉辦花蓮2日遊，但回程時游志豪在3月16日駕駛遊覽車沿蘇花公路(台九線公路)由花蓮往宜蘭方向行駛，超速且錯將檔位打入空檔釀禍。

游男在屬下坡、連續彎道，使用油壓減速器(即電子閥減速器)取代煞車，以5檔檔位、時速45公里超速行駛，跨越分向限制線駛入對向車道，游志豪見狀試圖降檔減速，然其右手操作排檔桿往下拉至空檔後，又以同手拉回方向盤，導致換檔未完成而停在空檔行駛。

游男因換檔時踩離合器踏板，致中斷油壓減速器煞車功能，後來行駛至該路段第3右彎彎道時，游緊急煞車，遊覽車即循右彎彎道之切線方向，往左沿輪胎軌跡衝向對向車道路側、擦撞南向路側山壁擋土牆。

過程中，游志豪先後向右遽轉方向盤又將車頭駛回北向車道，致遊覽車左側車身後段外甩、後方安全門部位撞擊山壁擋土牆、左後車尾撞倒路側「輔2導標」標誌桿右、前車頭撞擊北向路側護欄而橫停在馬路上，車內乘客6人受傷死亡、9人分別受有胸壁挫傷等傷害。

宜蘭地方法院一審及台灣高等法院二審都認為，本案事故是因游的過失行為導致，造成車上乘客死傷，且犯罪後他尚未與全部被害人達成和解、賠償損害，綜觀其犯案情節，實難認屬輕微，不宜減刑及給予緩刑，判刑1年6月，游提上訴，遭最高法院駁回確定。