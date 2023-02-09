民眾受訪。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

國民黨副主席夏立言再次訪問大陸，卻被民進黨批評「可能落入大陸的強制性政治框架，給『一國兩制』台灣方案背書」。對此，有媒體以相關議題進行街訪，民眾對此多不認同民進黨做法，甚至有年輕人怒嗆，民進黨「還要再繼續騙選票？」

中天政論節目《辣晚報》昨（8）日委派記者「辮子妹」，以「民進黨批評夏立言訪陸是去『朝共』，你覺得？」為題，在台北市街頭對民眾進行隨機街訪，他們認為「沒必要分得這麼對立。」「一直打著抗中保台騙選票8年了，還要再繼續騙嗎？」「每個去大陸玩的台灣人都是賣國賊嗎？」

然而，也有民眾是反對夏立言訪陸的，他們直言「可能會被民進黨貼標籤，還是不要去好了」。

最後，對於交通部喊出歡迎百萬陸客來台，受訪民眾多持正面態度，表示「可以啊，賺錢是好事。」「我歡迎觀光客，不分任何國家。」「為了經濟，需要他們來。」，但也有人以擔心疫情再次爆發為由，表示「先不要」。