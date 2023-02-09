有民眾在臉書發出高雄三民區一處囂張違建，該處違建由鋼鐵搭設，且體積不小，已阻礙到行人道空間，讓網友直批「太狠了」。高市工務局回應，此處違建已被民眾投訴至少5次，由於該處違建全權屬於國產署土地，因此工務局多次函請國產署處理，卻未見成效，如今工務局將強制拆除該違建建築，並對國產署祭出處分。

違建行為人更囂張的將陽台部分延伸至人行道上方，並在人行道上矗立了2根桿子。（楊舒婷攝）

記者實地走訪位在三民區的該地違建，可見該棟建築位在馬路旁邊的轉角口，且建築物體積算大，目前尚在施工中，周圍還有鐵皮圍著，整棟建築還呈現簍空、未完工狀態。

這棟違建除了土地為國產署所有外，更囂張的是建築物還將陽台部分延伸至人行道上方，並在人行道上矗立了2根桿子，不只整個人行道上方被陽台完全遮蔽，連人行道部分都讓人窒礙難行。

工務局違建科表示，該處違建的土地屬於國產署所有，因此從去年底接獲民眾投訴後，多次函請國產署處理，但都不見國產署出手，從2022年底至今日，至少已接獲5次的投訴，每一次都有確實的請國產署處理。

但違建繼續蓋、行為人不理、國產署也繼續放任，因此工務局也決定不再無視此囂張行徑，決定由工務局自行出手，接下來將會派員強制拆除該處違建；而人行道的部分也會函請養工處處理。至於多次去函國產署卻未見處理的部分，工務局也表示，將會對國產署進行處分。

黃姓屋主也現身說明，表示這塊地已向國產署承租30年，人行道也在承租範圍內，近期打算要蓋倉庫才會開始動工；因擔心影響用路人還加設圍籬，但先前有警察來勸導，所以也將圍籬拆除了。

黃姓屋主更怒指，整排建築幾乎都是國產署的地，要拆就請工務局全部拆除，而且他擁有合法門牌，國產署對於他蓋倉庫並無意見。