台灣行人用路安全問題屢浮上檯面，被CNN稱是「行人地獄」，一名女網友表示，近日走在路上聽到一位婦人叮囑兒子逆向走才看得到來車，以免被撞，讓她恍然大悟問網友「在馬路上你會順向走還逆向走呢？」沒想到多數人都說會逆向走，還有人說宣導逆向走已有10年以上了，網友的回應令她驚訝不已，「現在才知道」。

原PO近日於PTT女人版指出，6日下午順著路右轉到一條沒有人行道的馬路，聽到旁邊一位婦人對著兒子喊，「過來！走在馬路上要逆向走，不然你都不知道車子來。」婦人的兒子看了她一眼後，就急忙走到對向。

原PO表示，一直以來習慣順向走，但想到以前曾經被後方摩托車撞倒在地，就覺得那位婦人說的有道理，「在馬路上你會順向走還逆向走呢？」

疑問引發網友熱烈討論，「我會逆走，後面的車我看不到」、「以前會順走，後來朋友被後面車撞到，就不再順走了」、「現在都逆走，台灣對行人不太友善QQ」、「跟來車反向才來得及閃避」、「日本都這樣規定，要不然看不到來車」、

當中有不少人說，「我小學就在宣導逆向走了」、「我家附近的學校就是用這種理由，讓學生從火車站出來就都逆著走」、「行人逆向走政府宣導至少10年有了喔」。對此原PO驚訝地說，「現在才知道」。