SHUT IT DOWN D WHITE pic.twitter.com/Z2HBzgkL25 — Boston Celtics (@celtics) February 9, 2023

塞爾提克「雙探花」傑倫布朗、塔圖這次堪稱自相殘殺了！布朗9日上半場就遭塔圖不小心肘擊臉部提前退場，幸好塞爾提克仍有足夠團隊戰力，加上塔圖最後36秒投進穩住勝局的中距離，最後以比力挫七六人，目前39勝17敗仍居東區與聯盟龍頭地位。

塞爾提克球迷最不想看到的場景或意外，竟在上半場就發生了，傑倫布朗在爭搶籃板球同時，不小心被塔圖當場肘擊臉部，讓他當場痛到倒地，隨後綠軍官方也宣布他不再出賽，不過綠軍仍靠替補陣容表現，打完上半場，取得59比55領先。

儘管恩比德、哈登兩大七六人主力下半場持續飆分，塞爾提克仍能始終保持小幅領先差距，甚至一度領先到10分，不過七六人最後關頭發動7比0攻勢追上，幸好懷特最後2分09秒投進三分外線，幫助塞爾提克仍以103比97領先。

七六人接下來雖想用三分球追分，可惜恩比德最後59秒三分出手沒進，塔圖又在最後36秒投進中距離，擴大雙方差距到8分，恩比德雖馬上放進兩分，葛蘭特威廉斯也有兩罰中1，場上局面早已提前底定，七六人只能接受敗仗事實。

塞爾提克6人得分上雙，懷特與布羅格登各有19分最高，葛蘭特威廉斯與布雷克葛瑞芬各有15分，豪瑟替補拿下14分，塔圖全場投15中5，拿12分、9助攻與8籃板；七六人以恩比德28分最高，哈登26分、11助攻，梅爾頓12分。