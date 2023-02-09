威力彩今（9日）頭獎獎金上看5.1億元，小孟老師在臉書指出，今天財運最旺的前4名依序是牡羊座、雙子座、水瓶座、天秤座，其中第1名的牡羊座在下注前可在紅包袋畫上3顆星星，接著再放入3根吸管，藉由吸管及紅包袋的能量來旺財氣。

小孟老師並表示，今天的好運時辰為早上7至11點和下午3點至晚上7點，建議尋找住家或辦公室正北方投注站來下注，就有機會把大獎抱回家。

▍第四名：天秤座

榖神星仍舊駐守在天秤座的本命宮，顯示財水充沛、財富能量旺，建議下注前可吃穀物食物，例如玉米、白飯、燕麥等，再到投注站下注，將會有好事發生。

▍第三名：水瓶座

土星加速進入水瓶座的本命宮，顯示在偏財運方面能一飛沖天，建議下注前可吃根莖食物，例如芋頭、馬鈴薯、地瓜、山藥等，吃完後就能讓財富不斷噴發。

▍第二名：雙子座

火星籠罩雙子座的財帛投資宮，顯示財火運受到加持，在選號時會更有靈感，建議可穿紅色衣服或配帶飾品，能引進財運和財氣。

▍第一名：牡羊座

木星加速移入牡羊座的元辰本命宮，吉星匯聚互相照耀財寶庫，建議下注前在紅包袋畫上3顆星星，接著再放入3根吸管，藉由吸管及紅包袋的紅色能量來旺財氣。