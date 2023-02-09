大魚大肉的飲食方式容易引發急性膽囊炎，卻可能以胃痛方式呈現。一名40歲女子短短2周內因上腹劇痛已去掛過3次急診，其症狀像胃痛，但疼痛感會從胃部到背後，且會痛到冒冷汗，醫師檢查後發現，其胃部無異常，而是一顆2公分的膽結石卡住引起急性膽囊炎。醫師提醒，高熱量與精製碳水化合物的飲食，易引發膽結石發作，民眾要避開這兩種食物。

胃腸肝膽科醫師林相宏在其臉書粉專上表示，一名40歲女性在短短2周內，因上腹痛，已經去掛過3次急診，症狀如同胃痛般，但會痛到冒冷汗，甚至半夜也會發作，發作時的疼痛感從胃一直痛到背後，去急診時抽血結果顯示白血球有點上升，被判斷為腸胃發炎，因此打了止藥就回家，但因藥效只維持12小時左右，之後又開始痛了起來。

林相宏表示，聽完患者的敘述後，他疑惑會否是周圍肝膽胰臟的問題，檢查確認胃部、胰臟無異狀，但發現有一顆2公分的膽結石剛好卡住、引起急性膽囊炎，經過手術後，患者的不適症狀已大幅改善。

林相宏表示，根據統計，10~15%的人有膽結石，但其中8成的人終其一生沒有症狀，只有2成的人有症狀，容易引發膽結石發作的原因有4項，第一為高熱量和精製碳水化合物的飲食，例如油炸、奶油、蛋糕、香腸等。

第二項為飲食缺乏膳食纖維；第三為體重過度快速上升或是下降；第四為懷孕過程。

衛福部南投醫院的衛教資訊指出，急性膽囊炎常出現上腹部疼痛，嚴重時甚至背部或是右肩也會疼痛、右上腹有飽脹感等症狀，常會與與胃部疾病混淆，當出現上述症狀時，應儘速就醫。