隋棠遭鄰居指控放任小孩吵鬧，由於多次溝通皆無效，只好走上法律途徑，不過事後發千字文反擊，直指鄰居早有前科，更強調「盼大眾對鄰居口不出惡言」，不過如今遭反咬聲稱1月18日在花蓮過年，但當晚人卻現身電影《詐團圓》台北首映會，遭質疑是否在說謊。

隋棠鄰居昨(8日)列出「7大罪狀」反擊，怒嗆夫妻倆根本是「一派胡言」，其中一點指出隋棠聲稱1月18日前往花蓮旅遊，家中無人的狀態不可能發出任何聲響，也有監視器佐證並無說謊，不過卻在當天新聞看見，隋棠出席新片首映會，質疑根本在說謊，便要求她公布住宿地點的證明，才能讓大眾信服，更加碼爆料當天有許多人到她家作客，吵到請警衛上前規勸卻被無視，才會報警處理。

當晚中山分局大直派出所接獲報案後，先派警察到場先到場了解狀況，當時確實聽見天花板傳出踱步聲音，不過僅維持2秒就沒傳出聲音，員警隨後上樓了解狀況，不過按了隋棠住家門鈴，並未見任何人開門回應，加上上樓後未再聽到任何聲音，因此無法確認聲音來源。

根據電影《詐團圓》首映會發布的照片，只見隋棠當晚身穿黑色禮服出席電影首映會，時間點約落在18時至19時，不過據《NOWnews》指出詢問隋棠經紀人當日確切行程，對方僅表示：「如同昨天棠（隋棠）的發文，因為此事已由法律途徑處理，此後將不再回應了，謝謝大家的關心，謝謝」，對於首映會後的行程未多做解釋。