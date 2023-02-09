雷蒙多亦提到拜登總統周二在國情咨文中有關於美國製造的一些發言。她表示：「我們已經停止了製造。在1990年，美國大約有35萬人從事晶片業，而現在大約是16萬人」。而根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）的數據，在2021年，美國的半導體從業人員超過27.7萬人，但截至2022年9月，對全球半導體供應的貢獻是「零」。

相較之下，台灣和韓國合計占全球晶圓代工市場約80%，台灣更是全球最先進的晶片製造商台積電的總部所在。不過，美國想要促成的「四方」（美國、日本、印度和澳洲）區域合作，可能降低全球對台灣半導體的依賴。

2021年9月，印度、日本和澳洲宣布將設立半導體供應鏈計畫，以確保半導體及其零組件的穩定供應。

此外，去年8月拜登簽署了《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），將提供520億美元支持美國公司在國內投資晶片製造業務。

雷蒙多表示，雖然印度仍在購買俄羅斯的原油，但正在採取許多「正確的舉措」。她並表示印度擁有龐大的人口、很多勞工、許多有技能的勞工、能說英語的人，同時也是一個民主法治國家，但在雙方達成的任何協議中，這個南亞國家都必須遵守勞動標準。包括印度在內，美國推行的印太經濟框架有13個國家加入，美方要求這些國家簽署政府層級的勞動、環保、反腐敗和法治標準，而作為回報，美方也將開放美國企業與資本在印度創造就業。