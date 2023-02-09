中國國民黨副主席夏立言昨天傍晚抵達北京，今天正式展開訪問行程，行前遭綠營砲轟「誤判情勢成為統戰工具」，夏立言感慨的說，他們為台商、台青反應問題，「本來這些都是政府應該做的事，我們也希望執政黨能找出方法與大陸溝通」。

國民黨副主席夏立言訪問大陸，今天上午抵達芳草地百貨後，參觀兩岸書畫展。（藍孝威攝）

國民黨副主席夏立言訪問大陸，今天上午10到12點在北京芳草地百貨和北京台商、台生座談。夏立言一行約9點抵達後，在僑福芳草地總經理賴國賢的引導下參觀緊鄰芳草地的怡亨精品酒店，並參觀兩岸書畫展。座談採閉門方式舉行，在座談開始前，他簡短接受台灣媒體採訪。

針對綠營對他此行各種砲火猛烈的攻擊，夏立言重申，訪問團的任務就是來關心在大陸生活、工作的台灣同胞，對他們遇到的各種問題協助傳達，再來就是拜會新上任的國台辦主任宋濤、拜個年，這些都是好事情。

夏立言表示，執政黨的批評，我們絲毫不意外，也習慣了。但是民進黨用的雙重標準非常不應該，我們來為的並不是一黨之私，也不為個人，而是為了台灣同胞的福祉與兩岸關係能和平發展，我們應該樂見其成。

對於台灣大量的農漁業產品遭大陸禁止進口，夏立言直言，他們此行就是要幫助台灣的養殖業者和農民轉達心聲，包括石斑魚、釋迦、柑橘類，的確在輸往大陸時碰到很多困難。雖然大陸和台灣官方之間的聯繫有困難，還是希望能廣泛凝聚眾人智慧，找到可行的解決之道。

在大陸方面，新上任的國台辦主任宋濤日前在廈門會見國民黨前主席洪秀柱，這次又將在北京會見國民黨副主席夏立言，是否意味著現在只有國民黨和大陸說得上話？

夏立言表示，國民黨和中國大陸之間的溝通是有歷史的、也有其基礎，和大陸溝通交流也是很自然的事情。現在全世界，不只是只有兩岸，大家都強調溝通對話的重要，「我們也希望執政黨能找出方法與大陸溝通，本來這些都是政府應該做的事」。

夏立言表示，國民黨作為在野黨，缺乏執行所需具備的公權力，希望經由國民黨居中轉達，讓台胞台商遇到的困難得到解決。

據夏立言一行提供給媒體的行程表，今天上午與台商座談，下午參訪台資企業。據了解，夏立言可能今天下午拜會國台辦主任宋濤，明天拜會中共政治局常委王滬寧。