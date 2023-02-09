巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷應中華民國（台灣）政府邀請，將於2月14日至18日率團來台進行國是訪問，成員包括外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，此行為阿布鐸總統伉儷自2018年10月來台參加我國國慶典禮後，第二次以總統身分訪問我國，為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見，並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。

阿布鐸總統伉儷在台期間將接受外交部長吳釗燮伉儷晚宴，並將出席外交部委託財團法人國際合作發展基金會於2月15日舉辦的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，以及台北市進出口商業同業公會舉辦的「2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，另將赴花蓮參訪太魯閣國家公園及佛教慈濟基金會。

此外，貝里斯總理夫人兼婦幼特使暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜（Rossana Briceño）和聖文森及格瑞那丁外交部長彼德絲（Keisal Peters）也應我國政府邀請，專程來台出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」。兩位友邦卓越女性代表將擔任本次論壇系列活動的與談人，分享友邦提升婦女參與經濟發展的寶貴經驗及觀點，與會期間也將與我國政府機構及民間團體交流，瞭解我國政經發展情形。

外交部指出，台灣與巴拉圭建交逾65年，邦誼篤睦，兩國政府攜手推動的合作計畫嘉惠人民福祉，促進巴國經濟及社會發展，廣獲巴國政府及人民肯定與感謝。巴國政府長年以具體行動，堅定支持我國參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，阿布鐸總統曾四度在聯合國大會為台灣仗義執言，有助提升國際社會對台灣國際參與的重視與支持。