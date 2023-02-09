捷運車廂搖晃不想被碰 一句「旁邊有空位」爆衝突

北市捷運龍山站上月19日兩名乘客因車廂內坐得太近，導致膝蓋碰觸，近而爆發口角，在月台上拉扯，捷運警察接獲通報，立刻到場調解糾紛，及時化解肢體衝突，最後雙方怒氣消退，互相致意並結束一場鬧劇。

38歲林男搭乘捷運藍線往頂埔方向，列車行經龍山捷運站，遭到一旁57歲唐男碰觸，他感覺不自在，並告訴旁邊不認識的乘客「你旁邊有座位，坐過去一點」，57歲唐男感覺遭挑釁，立刻站起來，直接揪起身材瘦小的林男衣領，雙方互嗆「下車叫警察」，兩人站在月台上理論，林男舉起手臂作勢要出拳。

捷運保全立刻通知警方到場，經警方柔性勸說，並曉以大義，告知法律上相關權益，兩人衡量輕重，決定冷靜下來，唐男也同意致歉，而林男也說「沒關係」，雙方互不提告。

捷警隊大數據統計，今年1月份受理捷運系統內因細故釀成糾紛案件總計有25件，其中碰撞糾紛計有9件，占糾紛案件36％。警方呼籲，捷運系統人潮擁擠，難免發生碰撞，旅客搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容。