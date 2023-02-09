去過攝影棚的人都知道通常攝影棚內冷氣溫度都會調得很低，對一般人來說可能是涼快，但對天天得穿套裝短裙上班的女主播來說卻是折磨，美女主播黃倩萍近日則在臉書自曝「下半身的真實穿搭」，可見她沒穿高跟鞋，改換一雙白球鞋，意外引來網友盛讚，她則坦言因為攝影棚冷，這樣穿才方便運動深蹲維持體溫。

54歲黃倩萍先前和工程師前夫有段16年婚姻，因2020年被周刊亂爆私會小鮮肉，她才澄清早就離婚3年，凍齡有術的她和前夫育有一女，外型依舊維持得宜，身材纖瘦，被封為「女神主播」。 恢復單身的她2年前看完《當男人戀愛時》，立刻表示片中的邱澤就是她的天菜，「一身江湖瞎趴味man炸的討債流氓，卻那麼孝順善良，眼神還透露天真單純深情款款」，「狂得好可愛，誰能不心動？」，直言因這部作品被邱澤圈粉。

黃倩萍分享下半身穿搭。（圖／翻攝自三立主播 黃倩萍臉書）

平時常透過臉書分享近況的黃倩萍，過去常不畏寒冷分享辣照，引來網友大讚「看到妳就不冷了」，她則直言自己根本不是「愛美不怕流鼻水」體質，「別看我穿這身短裙裝扮，面對棚內超強冷氣，我的內心根本皮皮挫」，近日轉戰財經台的她，打扮也變得更活潑亮麗，昨(8日)她分享新班表，寫下：「是的，最近不需要穿高跟鞋播報，除了360大世界」，可見她上半身穿紫色系短裙套裝，下半身不再是常見的高跟鞋，而是一雙白球鞋，讓粉絲眼睛一亮。

黃倩萍透露換球鞋原因。（圖／翻攝自三立主播 黃倩萍臉書）

見此，網友說：「美女主播穿這樣看起來比較有運動細胞，又漂亮」、「真的，會讓我們很有專注力」、「變年輕了！」、「畫面用不到全身的關係嘛」、「要是能穿的更居家一點相信弟弟們都不反對」、「親鬆自在的風格最棒」，她回應：「攝影棚太冷穿球鞋還可以方便做深蹲」。