西洋情人節將至，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，如台北－琉球(沖繩) TWD 6305元起(未稅)、台北－廣島 TWD 7469元起(未稅)及台北－福岡 TWD 9215元起(未稅)等，萬元以下就能衝國人最喜愛的日本，在這個浪漫洋溢的季節裡，讓華航陪您寵愛另一半。

華航官網自2 月 9 日至 2 月 22 日，為殷切期待出國的民眾，推出為期 14 天的西洋情人節促銷活動，於期間內購買 2 月 13 日起至 5 月底台灣地區出發之經濟艙機票可享優惠，如台北－釜山 TWD 8478元起(未稅)、台北－大阪 TWD 10441 元起(未稅)、台北－馬尼拉 TWD 5801元起(未稅)、台北－清邁 TWD 8032元起(未稅)、獨家航線台北－帛琉TWD 9816 元起(未稅)；長程航線如台北－溫哥華 TWD 22310元起(未稅)、台北－紐約 TWD 28557元起(未稅)等。

華航看好疫後旅運復甦，各航線持續增班載客，也將於 3 月 26 日起復飛台北－羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程，即刻購票優惠現省超過三千元，來回未稅最低TWD 24095元起；同樣是浪漫歐洲系列，台北-維也納只要TWD 24987元起(未稅)，跟著超經典愛情電影《羅馬假期》、《愛在黎明破曉時》，走訪劇中取景地，新的一年告別疫情、迎接愛情，就從搭乘華航開始。

此外，華航喜迎東南亞新航點開航，精選多條航線限時促銷，包含台北－宿霧 TWD 4805元起(未稅)、台北－峴港 TWD 6745元起(未稅)、台北－新加坡 TWD 6745元起(未稅)及台北－檳城 TWD 8200元起(未稅)，無論是假期出遊，或是經商洽公，歡迎旅客把握優惠選購。