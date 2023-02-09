自稱是朱元璋後代的前台北市光信里前里長朱雪璋，因與「深海閻王」比武砍斷對方腳筋，遭判刑6年定讞後一度偷渡潛逃大陸，被大陸公安逮捕遣返台服刑，當時他的妻子吳佩樺曾陪伴朱躲在南部等待船隻，台北地方法院依使犯人隱避罪判處拘役40天，可易科罰金。可上訴。

吳佩樺與朱雪璋是夫妻，2人去年3月21日離婚，朱在2016年2月與綽號「深海閻王」的武術家王毓霖相約比武，卻埋伏20多人偷襲砍斷王的腳筋，2020年5月最高法院依重傷害罪判朱6年徒刑，判決隔天，朱和妻子吳佩樺一度前往機場，企圖搭機離台遭攔下，知悉被限制出境，遂找黃姓徒弟等人協助偷渡赴大陸。

朱和妻子吳女在嘉義躲了1個月，找到漁船於6月間從高雄興達港搭舢舨出海，從廈門偷渡上岸。檢警2020年9月透過「兩岸共打」，將朱遣返回台發監執行。

檢方起訴後，台北地院考量48歲的吳女當時與朱雪璋為配偶關係，其圖利朱而犯罪、減輕其刑，考量她犯後終能坦承犯行，態度尚可，依使犯人隱避罪判處拘役40天，可易科罰金。可上訴。