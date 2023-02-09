天成文旅繪日之丘積極深耕拓展親子旅遊市場，客房再升級打造全新房型，房內配置繽紛溜滑梯的「親子溫馨溜滑梯房」亮眼吸睛，自即日起至6月30日止推出「嬉遊溜滑梯城堡假期」，平日4,999元起可享四人入住提供隔日早餐，並加贈代言人嘟比布偶乙隻及兩張佐登妮絲城堡生技園區門票，入住嘉義最美親子度假飯店，體驗幸福美好的家庭時光。

天成文旅-繪日之丘被稱「阿山腳下最美飯店」，擁有白色幾何外觀，宛如美術館，阿里山看日出為飯店主題，並結合日出、山嵐產生共鳴，自飯店開展營運，鎖定親子市場，各式主題客房讓闔家感受出遊的無窮魅力，而全新打造的親子溫馨溜滑梯房，為小旅人而設計，溫潤柔和色調彰顯出溫暖舒適空間，客房內的旋轉溜滑梯，使房間瞬間變成小小玩樂空間，小孩盡情放電，盡享童趣歡樂假期。

天成文旅-繪日之丘另有以樂遊主題為主的頂級豪華家庭房，房內空間備有溜滑梯、室內攀岩牆及童趣騎乘玩具，萌童笑開懷。而輕逸豪華客房則有專屬獨立車位，使出遊更加方便快捷，26坪的寬闊空間更顯舒適，客房妝點代言人嘟比彩繪及備有簡易帳篷、溜滑梯及遊具，大人小孩樂不思蜀。

天成文旅-繪日之丘位於七樓的星空童樂室，擺放各式互動遊具，像是SWITCH遊戲、手足球檯及飛鏢機等，而最令孩童與家長津津樂道的無限量享用多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料，讓人回味再三。兒童超跑俱樂部，專為孩童打造提供多款扭扭車，滿足孩童夢想開車的樂趣。嘟比碰碰車為精心為小小兒童打造的迷你碰碰車園地，孩童變身小小車神，在歡笑中盡情馳騁。各式設施讓大人小孩們皆能感受到天成文旅-繪日之丘的無窮魅力，創造滿滿甜蜜。