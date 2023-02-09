亞德客9日以平盤1,095元開出，最高達1,130元，隨後獲利回吐賣壓湧現而拉回。

亞德客自結去年第四季合併營收新台幣58.96億元、營業利益18.36億元，前年第四季匯兌收益人民幣2,500萬元，相較去年第四季匯兌損失1,400萬元，一來一回相差3,900萬元，折合新台幣逾1.6億元，侵蝕本業獲利，加上前年大陸廠認列大陸政府發放補助金人民幣3,700萬元，去年補助金發放尚未發放，可能延遲至今年發放，使得稅後淨利13.42億元，EPS從前年同期8.10元降至6.71元。

亞德客去年合併營收新台幣攀升至260.73億元，創史上新高、營業利益75.42億元、稅後淨利60.13億元，EPS從前年33.67元降至30.07元，改寫歷史次高。

大陸防疫封控剛鬆綁，農曆年前爆發一波確診潮，致使不少產業因工廠員工確診，被迫停工或減產。部分專家預期農曆年後，大陸會湧現第二或第三波確診高峰期。亞德客認為，第一季營運還有變數，無法預期是否優於去年同期。

亞德客指出，亞德客1月接單大於出貨、2月前7天接單金額也大於出貨，看好大陸死亡率大於出生率而導致少子化、年輕人不愛到工廠工作、製造業產業升級，對自動化產業設備需求增溫，今年氣動元件產業景氣及需求回升，可望個位數成長，亞德客預期今年營運偏樂觀，追求營收兩位數成長。