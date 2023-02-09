北市一名女子與丈夫一同經營娃娃機店，但丈夫自2020年起經常前往對面的店家老闆娘A住處打牌，此後便經常不接電話或外宿，她事後才知情丈夫竟是與A女一同出遊，2人也多次過夜共浴，讓她氣得向法院訴請離婚，同時向2人請求賠償。士林地院審結，判准離婚，且2人須連帶賠償女子40萬元。可上訴。

判決書指出，女子主張，於2012年間與男子B結婚，共同經由一間夾娃娃機店，未料2020年3月起，B男經常前往店鋪對面的店家聊天，還會前往該老闆娘A的住處打牌，經常不接她的電話及藉故在外過夜。

女子表示，後來她從臉書得知，原來B男與A女瞞著她共同出遊，此外，娃娃機店內的監視器也清楚拍下2人經常在該處過夜、共浴，2人姦情被她逮個正著卻絲毫未收斂，依然故我，才讓她心寒決定向2人提告侵害配偶權求償80萬，同時向B男訴請離婚。

士林地院審理時，A女、B男均未到場辯論，法官勘驗證據，發現A女多次穿著情趣內衣，進入B男的臥室，2人也曾一同進入浴室後再牽手返回臥室，再加上其他對話紀錄，均可證明A女知情B男已婚，且2人關係過從甚密，酌情後，判准離婚，另A女及B男須連帶賠償元配40萬元。可上訴。