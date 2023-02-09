近來電影公司為了宣傳新電影，小編在臉書粉絲專頁發布「煩死了，好想離職」！，意外掀起一陣熱議，不少小編爭相仿效，而苗栗縣消防局小編也在臉書跟風發文，沒想到卻引起不少爭議。

苗栗縣消防局昨（8）日在臉書官方粉專發布「煩死了，不想上班！」的貼文，不少網友第一時間以為是看錯，仔細一看才發現，原來是小編跟上時事梗，效法電影公司，並在留言處解釋「客家掃墓跟清明節的山火祭典又開始了，這段期間消防員應該都不想上班」。

「煩死了，好想離職」梗爆紅，苗栗消防局小編「跟風」引大論戰。(翻攝臉書苗栗縣政府消防局)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「辛苦了，消防員們」、「小編PO完這則，下午准你休榮譽假」、「哈！真是可愛的消防局，也務必注意安全喔！更感謝有你們的付出讓大家平安」、「您不上班，苗栗會變火焰山」、「我知道了，因為想去土耳其參與救災的正義之心在燃燒著」。

不過也有網友認為，公家機關不應該開這樣的玩笑，「如果這是苗栗縣消防局的版，請不要再用這樣子的話語來佔版面，認真一點，可以嗎？若是個人版面也不要使用政府單位的名稱吧！」、「好好寫一下就可以，這樣不莊重的文字真的不太恰當。有些網路上短暫流行的語法『煩死了，不想上班』並不適合在以政府機關為名的版面上來用。」。