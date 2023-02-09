前NBA球星林書豪加盟高雄17直播鋼鐵人，12日確定在主場鳳山體育館披掛上陣。鋼鐵人與17直播於2月11、12日舉辦「燃South！17來吧！」主題周，延續上季South Side主題周，以大南方為訴求，集結球迷的熱情與南國的豔陽，燃起球員對於勝利的渴望及熱情，以球員熱切的期盼和鼓勵為引信，球員的努力與拼勁為火苗，一起燃燒整個鋼鐵主場。

「燃South！17來吧！」主題周是由17直播冠名贊助，延續上一季頗受好評的South Side主題，結合高雄知名景點作為主題發想，初代South Side球衣是以美麗島站的「光之穹頂」繽紛色彩做為球衣側邊點綴，本週主題週則是以百年景點「玫瑰聖母堂」作為發想主題。

二代的South Side主題球衣是以教堂內的馬賽克花窗工藝為球衣設計靈感，刻意使每塊玻璃呈現不平整的黏貼方式，在光線照射下產生出的效果為靈感 ，作為球衣側邊點綴的花樣，胸前的「South Side」則是延續上賽季代表熱情南台灣的草寫意象，邀請球迷們一起陷入熱情的南方風情。

「燃South！17來吧」主題周的冠名贊助商「17直播」也特別加碼，12日林書豪首秀當天進場一、二樓座位的球迷都可以拿到林書豪專屬應援TEE，中場遊戲則是「回味」林書豪於2012年2月14日在對戰多倫多暴龍隊時的絕殺三分球，推出三分球大賽，獲勝者可獲得林書豪專屬應援TEE。

本周的環廊活動設置喊聲留言牆，讓球迷們可以留言想對球員說的話，包含對林書豪首秀的期待。另一個「南上加難」活動，高雄市民只要將鋼鐵人專屬椅墊疊超過17個，或是非高雄市民疊超過自己的身高，即可獲得17主題周海報。

本次冠名主題週的「17直播」在線上和線下也推出許多活動，現場設有「神射手挑戰賽」、「燃South！17Barbershop」等籃球機挑戰與專業設計師替雄親抓酷帥頭髮造型，「Give Me Five跳高挑戰賽」考驗彈跳力等活動，參與活動有機會可以拿到林書豪球衣。線上也推出預測活動，只要上17直播「雄親福利社」參加互動，就有機會抽到林書豪主題週球衣或周邊商品。

無論線上或線下，除了強調南方特色，更圍繞在「17」的數字，線上於鋼鐵人官方社群推出於南部景點比出「17」的手勢，將有機會抽到鋼鐵人官方好禮。