經濟部指出，中小企業低利貸款利率最高1.97%，補貼利率最高1.47%，補貼金額一年50萬元。

經濟部也說，員工未滿5人的企業以及僅有稅籍登記事業的貸款對象，貸款額度最高400萬元，100萬元內利率1.47%，100萬元以上利率1.97%，補貼利率最高1.47%，補貼金額2年12萬元。

經濟部說明，相關方案是對於有資金需求廠商提供流動性營運資金，對於投入轉型的中小型業者提供資本及周轉性支出的貸款，協助中小型事業在疫後振興期間，提高競爭力並恢復營運榮景。