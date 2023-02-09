經濟部指出，中小企業低利貸款利率最高1.97%，補貼利率最高1.47%，補貼金額一年50萬元。
經濟部也說，員工未滿5人的企業以及僅有稅籍登記事業的貸款對象，貸款額度最高400萬元，100萬元內利率1.47%，100萬元以上利率1.97%，補貼利率最高1.47%，補貼金額2年12萬元。
經濟部說明，相關方案是對於有資金需求廠商提供流動性營運資金，對於投入轉型的中小型業者提供資本及周轉性支出的貸款，協助中小型事業在疫後振興期間，提高競爭力並恢復營運榮景。
經濟部今天在行政院會報告疫後特別條例草案中，攸關協助中小企業轉型升級相關措施。經濟部提出疫後振興專案貸款，中小企業最高貸款額度新台幣3500萬元，可以借新還舊。
經濟部指出，中小企業低利貸款利率最高1.97%，補貼利率最高1.47%，補貼金額一年50萬元。
經濟部也說，員工未滿5人的企業以及僅有稅籍登記事業的貸款對象，貸款額度最高400萬元，100萬元內利率1.47%，100萬元以上利率1.97%，補貼利率最高1.47%，補貼金額2年12萬元。
經濟部說明，相關方案是對於有資金需求廠商提供流動性營運資金，對於投入轉型的中小型業者提供資本及周轉性支出的貸款，協助中小型事業在疫後振興期間，提高競爭力並恢復營運榮景。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。