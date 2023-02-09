陝西省西安市正妹馮佳晨因2020年在景區大唐不夜城演出「唐妞不倒翁」而爆紅，當時不少遊客為了親眼目睹她的高顏值演出，甚至擠斷隔離帶，只為了近看她的美貌。但當時疫情爆發，她便淡出結婚生子。日前馮佳晨睽違3年復出表演，卻被網友指出她的「顏值暴跌」，真實模樣全曝光。

當時，馮佳晨在西安大唐不夜城出演「唐妞不倒翁」，她年輕貌美，拿起羅扇輕盈擺動，完美展現大唐美人的氣質。不料，近日有網友將近期她表演的影片拿出來和3年前做對比，卻發現她膠原蛋白流失，略顯老態，面容相當憔悴，大批網友被嚇到紛紛表示，「生娃後狀態變很差」、「感覺老了」、「不敢生娃了」。

對此，馮佳晨在微博上正面回應：「尊重每個人的選擇，我為我是母親感到自豪，如果真的關心女性，多關心關心自己的母親和老婆，不僅是不要利用我，不要利用任何任何事情販賣婚姻和生育焦慮。現在的輿論環境很混亂，希望大家都不要被利用。」

事實上，馮佳晨除了因育兒較為疲憊，為了工作有時也加班熬夜到凌晨5點，白天還要演出和拍攝，網友們也紛紛聲援「不倒翁小姐姐，已經結婚生子，但依然沒有離開大唐不夜城，繼續在給遊客們表演，太敬業了」、「沒有人能永遠18歲，歲月會在每個人的臉上留下痕跡」。