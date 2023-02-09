立法院新會期即將開議，民進黨立委范雲與勞工、婦女等相關民間團體舉辦記者會，共同呼籲勞動部盡速落實「完善更彈性有薪的職家平衡方案」、「補足性工法對雇主性騷擾之法規漏洞」、「盡速通過最低工資法」三大勞權改革，不要錯失最後的改革機會。

范雲指出，新會期是本屆立法院最後一個法案會期，三大勞權改革修法草案與政策若未能於本會期完成修法、提出具體政策，恐將因屆期不連續、白白浪費過往行政部會與立法院多次溝通協調的努力。勞動部長許銘春既然獲得留任，更應拿出魄力、推動勞權改革，讓廣大勞工朋友感受到新內閣、新氣象。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，有超過兩成的母親為了育兒離職、已婚女性為了長照而離職的比例亦高於已婚男性，且職場上的敵意環境依然普遍，顯示勞動職場上還有很多性別不平等的現象。

覃玉蓉呼籲，針對性騷擾行為人是職場最高負責人的案例，應盡快由勞動主管機關建立完整的調查與裁處機制，不要再發生雇主自己調查自己、受僱者擔心受怕申訴無門的狀況；再者，包含每年14天有薪家庭照顧假、產前生產準備假、讓家長彈性運用的親職假、勞工長照安排假，都應朝向保障勞工生計、貼近勞工需求、鼓勵男性共同承擔照顧的方向進行改革。

台北市產業總工會副理事長王燕杰以職場爸爸的身份、分享自身經驗，育兒家庭常有臨時照顧需求、職場工作便需請同事協助；次數一多，職場對於生育的友善度就會下降，不僅影響請假者的職場關係、未婚育者同事看在眼裡也會減低自己的生育意願。政府應該將眼界放寬，提供更彈性有薪的職場家庭平衡政策，才能有效改善育兒家庭的困境，進而提升生育率。

前立委、律師尤美女指出，性別工作平等法公布迄今已20年，對於職場性騷擾課僱主以義務、應提供一個友善職場，但當騷擾者是雇主時，則不可能期待由雇主來提供一個即時有效的調查或是改進措施，因此應由職場所屬的地方主管機關來進行調查併懲處，呼籲勞動部儘快提相對法案修法。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，勞陣長期倡議制訂《最低工資法》，而該法也是蔡總統2016年競選承諾的重要勞動立法拼圖。基本工資雖然連續數年調整，但立法將有助於未來更合理、透明和公平的制度性調整最低工資，呼籲行政院盡速將政院版本函送立法院審議，不要讓立法院朝野委員的版本空等併案審議的機會。