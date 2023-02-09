JR東日本大飯店台北搶西洋情人節商機，有情人可選擇來自仙台的HAYASE日本料理，或中式浪漫的凱華樓中華料理，若只想好好放鬆吃喝一番，Brilliant 全日餐廳也推出特色餐點，同時提供適合情人的奢華住房專案，享受最尊榮的服務。

HAYASE日本料理料長郡司行雄（Yukio Gunji）二月情人月推出「梅見懷石」特別料理，以季節白身魚、鰤魚、鰆魚及干貝等特選海鮮食材，本月份套餐特別菜色有「豚肉節分汁」以多種鮮蔬包覆豬五花製作成捲搭配上以豆漿及味噌的碗物，每道菜色在料理長的巧思下賦予料理不同的意境。此外HAYASE日本料理有六個分別可容納2到8名的包廂可供使用，特別推薦「仙台牛涮涮鍋」，以特選鮪魚、季節白身魚及牡丹蝦為生魚片、仙台牛炙燒壽司、喜之次鹽燒、以仙台牛為主的鍋物或可選擇壽喜燒、更有日本宮城縣著名的一見鍾情米製作的鮭魚親子蓋飯等9道精緻料理。

凱華樓中華料理除「黃袍北京烤鴨」，2月份特別推出的「凱華拔絲」有新鮮草莓可供選擇，特別推薦適合情人的套餐有「磐龍宮殿御膳套餐」可品嚐燉花膠、戰釜豬、石斑魚的名門佳餚，「貴妃美容御膳套餐」則有活龍蝦、大漠羊排、干貝豆腐腦等料理、「乾隆延壽御膳套餐」提供松露和牛、龍蝦湯包、霸王鮑魚等養生美食。除此之外，可以放鬆品嚐美食料理的Brilliant全日餐廳，於2月份提供「威靈頓牛排」、「英式烤牛排」、「義大利餃子佐奶油蘑菇醬」、「西班牙海鮮飯」等多款由日籍總主廚特別設計的美食佳餚。

JR東日本大飯店台北與來自日本東京的Foo Tokyo合作推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」，有景隅套房、皇家套房及頂級總統套房等選擇，專案價格為68,000元至128,000元不等。入住溫馨優雅的寬敞套房，坐擁面景落地大窗，專案附贈兩套Foo Tokyo 100％真絲睡衣經典款（每件售價28,200元）、巴黎之花香檳Perrier-Jouet Grand Brut 750ml乙瓶、可享用行政酒廊禮遇，下午5點至7點Happy Hour時段提供啤酒、紅白酒，及特選清酒飲料暢飲，及翌日Brillant鉑麗安全日餐廳早餐兩客，讓旅人有如回家般的感受舒適，體驗頂級奢華的情人浪漫月。

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