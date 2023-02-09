警政署發布各警察機關職務等階最高列警政一階人事異動，澎湖縣警察局督察長、主任秘書及3個警分局長調動，9日上午在警局大禮堂由局長林逢泉主持馬公、白沙、望安卸、新任分局長交接布達典禮，隨即3位新任分局長交接印信、宣誓，典禮簡單隆重。

縣長陳光復表示，社會治安及環境安全是澎湖推展觀光的基石，期勉新任分局長強化治安能量，積極打擊犯罪，維護治安交通順暢，提升警政服務，打造安居樂業幸福觀光島嶼，期許新任主管在既有良好基礎上，全力提供最佳服務品質，再創治安佳績。

林逢泉表示，新任主管具有豐富內外勤經驗，資歷完整，期許在最短時間內，融入地方特性，注重輿論，以服務鄉親為優先，秉持縣長「澎湖好政，幸福達陣」理念，促進社會安定。

新任主任秘書呂芳逸中央警察大學67期畢業，萬能科技大學研究所碩士；新任督察長黃國源，警大59期及警政研究所碩士；新任馬公分局黃政龍，警大64期及警政研究所博士；新任白沙分局長呂文廷，警大67期及警政研究所博士；新任望安分局長鍾國楨，警大66期及醒吾技術學院研究所碩士。