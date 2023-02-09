近日飯店業不斷喊缺工，但因為薪資水平不佳，甚至多數房務員薪資皆低於3萬元，交通部近日提及，缺工補貼預估薪資補助將維持一年，但也要求旅館要開出月薪至少3.2萬元的房務員職缺，對此，有勞團表示，如果一視同仁的要求所有旅宿業房務員薪資都達3.2萬，可能反而拉低部分高級飯店房務員薪資，交通部應具體說明如何計算得出。

「交通部應說明3.2萬元薪資是如何得出的」，台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，依勞動部日前媒合發現，多數飯店業開出的職缺都不符合3萬元水準；至於設定3.2萬元是否會如同22K一樣有「定錨效果」，他說，如果交通部一視同仁如要求五星級飯店也只要提供32K房務員薪資，那可能就會有定錨效果，政策美意可能會大打折扣。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，如果僅仰賴為期1年的薪資補貼，「是否可能沒有補貼後薪資再下修？」，服務業如果要留才還是要提高薪資。