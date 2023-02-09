北韓領導人金正恩的次女金朱愛，2月8日（三）攜手慶祝人民軍成立75週年紀念日（建軍節）晚宴，而金正恩前一天還帶著與她視察人民軍宿舍，這次亮相也再度引起外界討論，首爾梨花大學教授表示，金朱愛出現在這樣一個重要場合，發出了明確的信號。

據南韓《韓聯社》8日報導，金正恩7日與金朱愛一同前往人民軍官兵宿舍視察，隨後在視察行程結束後，出席建軍節慶祝宴會，金正恩妻子李雪主也出席宴會，金正恩則是在宴會中發表談話。

「在當前如此艱難的環境中，朝鮮軍隊之所以能夠發力發威，是因為革命第5、第6代一如既往地繼承革命武力第一代的崇高使命和堅強精神。我相信，老一代忠誠奉獻的本性完好地傳承給了新一代指揮官和官兵們。「開拓」固然很偉大，但「繼承」同樣很偉大。基於此，我軍成為世上最強軍隊，回應時代和歷史的召喚。」

北韓領導人金正恩（右）、次女金朱愛（中）和母親李雪主（左）供同出席建軍節晚宴。（路透社）

首爾梨花大學教授埃斯利（Leif-Eric Easley）說，在一個金氏家族和軍隊都很強大的國家，這個女孩出現在這樣一個重要場合，發出了明確的信號。

「通過炫耀性地將他的妻子和女兒包括在內，金正日希望國內外的觀察家將他的家族王朝和北韓軍隊視為不可逆轉的聯繫。」其他觀察家說，很明顯，金正恩已經選擇了他的繼任者，證實了從這個

當她與父親一起出現在11月的洲際彈道飛彈（ICBM）試射現場開始，南韓國會議員暨國家情報局秘書劉相凡在那次發射後說，這個女孩被認定為是金朱愛，當時2人在視察這枚巨大的飛彈時手拉手走在一起，而國家媒體稱她是金正日「心愛的」女兒。

雖然金正恩以前也為軍隊舉行過這樣的宴會，但週二的活動照片卻比過去所辦過的都更佳華麗。埃斯利教授認為：「金正恩紀念武裝部隊的豪華宴會旨在表明軍官在社會上受到高度尊重，士兵得到了國家的大力支持。」

朝中社報道說，金正恩在宴會上發表了談話，北韓領導人在講話中贊揚並鼓勵軍隊，但沒有對美國或南韓發表評論。許多專家預計北韓有史以來最大的閱兵儀式即將舉行。