韓國男神宋仲基與女星宋慧喬，於2019年正式結束1年8個月的短命婚後，於去年12月大方認愛英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders），沒想到才公開短短1個月便宣布二婚並即將升格為人父，讓眾人跌破眼鏡，但絲毫不影響他的超高人氣。而即將在2月份前往匈牙利拍攝電影《My name is Loh Kiwan》的宋仲基，在出發前也把握陪伴孕妻的時間，在8日晚間就被媒體拍到小倆口現身電影院的私下互動，吸引大批網友關注。

根據南韓媒體的報導，宋仲基8日晚間約9點鐘左右，帶著孕妻凱蒂現身於兩人愛巢附近20分鐘左右、位於江南三成洞的電影院。只見宋仲基戴著白色鴨舌帽與口罩，身穿灰色大衣內搭白色帽T，看起來相當輕鬆隨興；愛妻凱蒂則是同樣戴著白色口罩並穿著黑色大衣，但身材仍相當纖細，完全看不出已身懷六甲。但兩人即使打扮得再低調，出眾的外貌還是引起附近民眾的側目，而宋仲基的視線也始終停留在愛妻身上，眼神也充滿愛意，照片曝光後立即閃瞎眾人。

另外，兩人在同一天也現身劇團，以行動支持演員好友安慧京的舞台演出，隨後安慧京也在個人社交平台上公開宋仲基與工作人員的合照，同樣引起網友熱烈討論，紛紛表示「天哪！我也想跟歐霸合照」、「新婚恭喜，哥哥狀態太好了」、「好羨慕可以合照」。