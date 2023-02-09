受到大中華區農曆年長假及傳統淡季需求減緩等因素影響，嘉澤1月合併營收為16.34億元，月減27.29%，年減30.55%，為2月以來低點。
美系外資最新報告預估，嘉澤第1季營收可能季減10%到20%，雖然近期需求遇逆風，預估第2季將開始復甦，長遠來看，嘉澤可望從DT與伺服器CPU Socket，以及DRAM和PCIe升級中受惠，進而推升公司更高的ASP及獲利，維持嘉澤「建議買進」評等，目標價990元。
嘉澤(3533)1月合併營收為16.34億元，月減27.29%，年減30.55%，為去年2月以來低點，美系外資最新報告認為雖然短期遇需求逆風，但第1季為嘉澤營運谷底，第2季開始復甦，維持嘉澤「建議買進」評等，嘉澤盤中股價走高。
受到大中華區農曆年長假及傳統淡季需求減緩等因素影響，嘉澤1月合併營收為16.34億元，月減27.29%，年減30.55%，為2月以來低點。
美系外資最新報告預估，嘉澤第1季營收可能季減10%到20%，雖然近期需求遇逆風，預估第2季將開始復甦，長遠來看，嘉澤可望從DT與伺服器CPU Socket，以及DRAM和PCIe升級中受惠，進而推升公司更高的ASP及獲利，維持嘉澤「建議買進」評等，目標價990元。
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