台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，安坑地區因地勢相對封閉，且從前少有建設話題，使當地房市始終以自住買盤為大宗，加上安坑近年憑藉親民房價，持續吸引雙北鬧區民眾移居，現今區域人口已逾11萬人，剛性需求豐沛，所以在打炒房氛圍下，受到的干擾反而較輕微，且去年下半年預售屋實價交易尚未完全揭露，因此安坑的交易件數還有上修機會。如今安坑輕軌開通，不僅能改善當地的聯外交通，還有望提升區域的機能性，使安坑整體發展更具可期性。

不過，新店溪東岸，可轉乘環狀線的十四張地區，去年下半年的量能，卻比上半年銳減73.8%，但均價仍微漲1.6%，正式衝破7字頭，呈現「量減價漲」的走勢。

陳定中表示，十四張地區預售量能縮水，主要是「區域房市轉型」始然，十四張地區的交易重鎮央北重劃區，經過多年發展，已渡過推案高峰期，且早前推出的預售案陸續完工後，區域房市正從預售市場轉型為成屋市場，才導致當地預售屋交易量萎縮。