國泰A級金融債ETF(00780B)基金經理人鍾郁婕表示，雖然最新公布的美國1月非農就業人口增加51.7萬人，遠高於市場預估的18.8萬人，顯示勞動市場成長強勁，為薪資通膨壓力降溫增添變數，帶動美債殖利率於近期彈升。但展望未來，目前眾多數據仍顯示通膨壓力持續自高檔回落，加上美國升息循環已進入末段，歷史經驗顯示，此時布局債市可參與未來漲升契機。

法人觀察，由於目前殖利率曲線明顯倒掛，且未來市場將經歷降息與殖利率曲線逐步回歸正斜率的過程中，「中天期債券」可享有較大殖利率回落空間，也暗示資本利得空間浮現，在現階段收益率相對高檔的環境下，可逐步布局債券資產。整體而言，2023年投資聚焦「股債雙存」，建議可搭配 ETF除息日前進場，有息收作為下檔保護，強化資產的耐震性。

債券資產如何挑選？鍾郁婕分析，可聚焦「高信評」、「中天期」兩大關鍵，主要原因為2023年景氣預期將放緩，甚至有機會步入衰退，高信用評等公司的財務狀況與信用指標較佳，較能抵禦景氣下行風險，不易因經濟環境惡化而面臨公司倒閉等違約風險，安全性相對高，如信評A級以上的金融公司債會是不錯的選擇，主因這類發債公司大多為金融產業巨頭，企業體質穩健；至於持債平均存續期間，主因目前長短天期殖利率處於倒掛，即長天期殖利率低於短天期殖利率，且目前的倒掛幅度為歷史高位，顯示長天期殖利率已大幅反應目前市場對於未來景氣下行的風險，長債殖利率已有所下滑，相較之下，中天期債券隨未來經濟回歸正常化，殖利率下行空間較大，未來潛在資本利得空間可期，另外，存續期較短的債券，價債亦享有相對較低波動。在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下，「高信評」、「中天期」標的可為投資組合增添「進可攻、退可守」的特性。。

至於「股債混搭」策略？國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示，隨著通膨下降、升息有望開始放緩，現在開始布局除了有債息收入外，甚至還有機會賺到價差，可關注具有「低波動、高股息」優勢的標的，最簡單的方式可以用定期定額執行，或以2/16即將除息的兩檔股債ETF──國泰A級金融債ETF(00780B)與國泰永續高股息ETF(00878)搭配組合，以5:5的比重配置，兩者皆為季配息，有利為投資人打造穩健現金流。