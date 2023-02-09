2022年底許多存股族紛紛轉變成「存債族」，買入長天期的債券ETF，原因出自美國高通膨加上聯準會的瘋狂升息，導致美國各種年期的公債殖利率大幅上升。2月1日聯準會宣布再升息1碼，代表美國自去年12月升息2碼和去年一連串更大幅度升息後，步調已放緩。且聯準會主席鮑威爾會後談話表示，通膨增速已有所緩和，市場推估Fed升息政策可望在2023年第1季結束，利率即將見頂，預期將吸引大量資金湧進債券ETF，買氣可望增溫。

元富證券表示，預期美國升息接近尾聲，加上經濟衰退風險推升債券買盤，美國長天期公債除長期有具吸引力的債息收益外，未來停止升息甚至開始降息時，依市場經驗，債券將開始強勁反彈，未來價格成長空間大，投資策略上可買進「元大美債20正2權證」槓桿。短期上，鮑威爾亦表示，通膨距2％目標尚有距離，市場推估不容易一步到位。2月3日美國1月份就業報告顯示，勞動市場仍舊緊俏，恐阻礙服務類通膨回落，美債殖利率應聲連續反彈，債市恐出現短期震盪，買進「元大美債20反1權證」，可賺取債市下跌的收益，或作為持有部位投資人之避險工具。