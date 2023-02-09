前NBA華裔球星林書豪重磅加盟台灣職籃P.LEAGUE＋聯盟高雄17直播鋼鐵人，來台首戰確定於2月12日在自家主場對戰福爾摩沙台新夢想家，而林書豪初登場適逢鋼鐵人「燃South！17來吧！」主題周，冠名贊助商「17直播」也特別加碼，在林書豪首秀當天進場的球迷可以獲得林書豪專屬應援TEE。

高雄17直播鋼鐵人將於2月11、12日舉辦「燃South！17來吧！」主題周，延續上季頗受好評的「South Side」主題，結合高雄知名景點作為主題發想，初代South Side球衣是以美麗島站的「光之穹頂」繽紛色彩做為球衣側邊點綴，而此次主題周則是以百年景點「玫瑰聖母堂」作為發想主題。

第二代「South Side」主題球衣是以教堂內的馬賽克花窗工藝為球衣設計靈感，刻意讓每塊玻璃呈現不平整的黏貼方式，在光線照射下產生出的效果為靈感 ，作為球衣側邊點綴的花樣，胸前的「South Side」則是延續上賽季代表熱情南台灣的草寫意象。

高雄鋼鐵人球團表示，「燃South！17來吧」主題周冠名贊助商「17直播」特別加碼，在林書豪首秀當天進場的1、2樓座位球迷都可以拿到林書豪專屬應援TEE。另外，當天的中場遊戲則是「回味」林書豪於2012年2月14日對戰多倫多暴龍隊時的絕殺三分球，推出三分球大賽，獲勝者可獲得林書豪專屬應援TEE。

高雄鋼鐵人球團指出，此次主題周的環廊活動設置喊聲留言牆，讓球迷們可以留言想對球員說的話，包含對林書豪首秀的期待。另一個「南上加難」活動，高雄市民只要將鋼鐵人專屬椅墊疊超過17個，或是非高雄市民疊超過自己的身高，即可獲得17主題周海報。

另外，這次主題周在線上和線下也推出許多活動，現場設有「神射手挑戰賽」、「燃South！17Barbershop」等籃球機挑戰及專業設計師替「雄親」抓酷帥頭髮造型、「Give Me Five跳高挑戰賽」考驗彈跳力等活動，參與活動就有機會可以拿到林書豪球衣，而線上也推出預測活動，只要上17直播「雄親福利社」參加互動，就有機會抽到林書豪主題周球衣或周邊商品。