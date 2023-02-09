國防部軍事情報局方姓少校，前年私自透過移民署不當蒐集及利用他人入、出國資訊，軍情局依《陸海空軍懲罰法》處分大過1次懲罰，方不服提告，請求撤銷處分，台北高等行政法院認為，方是現役少校軍人，記過處分是軍隊內部管理措施沒有影響其軍職權利，裁定駁回。可抗告。

方姓少校遭軍情局認定他私自蒐集他人入、出國資訊，侵害他人權益，並損害軍譽，情節重大，決議核予大過1次懲罰，方不服，提起訴願，經決定駁回後，提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分。

北高行政法院認為，方是現役少校軍人負責特種情報調查，本件所涉違反國軍軍風紀維護實施規定「行為不檢」之違紀事件，被告就原告所為1大過之系爭懲罰令，係為嚴肅軍人紀律所為之懲罰權行使，其性質上係屬於軍隊內部管理措施。

合議庭認為，記過處分未直接影響方的軍人身分之存續及服軍職權利，方對記過懲罰如有不服，可依法向上級申訴或申請審議、再審議以謀救濟，但不得對之提起行政訴訟救濟，裁定駁回訴訟。