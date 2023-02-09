林姓女子懷疑前夫外遇，與前夫協議離婚，見前夫手機有疑似「小三」的不雅照，遂偷偷轉傳至自己手機，之後在IG上發表限時動態，PO出該張不雅照，並嘲諷對方「其人之道還其人之身」。台北地檢署依妨害秘密罪起訴林女。

起訴指出，林女懷疑前夫外遇，2019年2月1日雙方協議離婚，林女因自前夫手機上發現王姓女子的裸露照片，遂將照片轉傳至她自己手機內儲存。

去年6月，林女上網至IG發表限時動態，PO出王女的裸露照片，並加註「其人之道還其人之身」。事後王女發現提告。