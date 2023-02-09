大陸工信部近日發佈2022年通信業統計公報顯示，去年共新建5G基地站88.7萬個，目前整體5G基地站總量已達到231.2萬個，占全球比例超過60％。而統計至2022年底，5G行動電話的使用者規模來到5.61億戶，占比較上年提升11.7個百分點達到33.3％

據《人民日報》報導，大陸5G網路建設穩步推進，覆蓋能力持續提升。2022年三家基礎電信企業和中國鐵塔公司共完成5G投資達1803億元人民幣。截至2022年底，大陸累計建成並開通5G基地站占移動基地站總數的21.3％，占比較上年底再提升7個百分點，在持續深化地級市城區覆蓋的同時，正逐步按需向鄉鎮和農村地區延伸。

此外，截至2022年底，大陸行動電話使用者規模為16.83億戶、人口普及率升至每百人119.2部，高於全球平均的每百人106.2部。其中，5G行動電話用戶達5.61億戶，占行動電話用戶比例較上年底提高11.7個百分點、達到33.3％，是全球平均12.1％的2.75倍。

另外在智慧製造、智慧醫療、智慧教育、數位政務等領域的5G融合應用成果不斷湧現。全大陸投資建設的「5G＋工業互聯網」項目數超過4000個，電信企業也利用5G切片技術提供超過1.4萬個5G虛擬專網，助力各行業加快數位化轉型。