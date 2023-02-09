韓聯社報導，據多名防疫、衛生部門人士9日消息，韓國政府可能於近期放開中國公民赴韓短期簽證，並維持自大陸入境人員行前檢測和落地檢措施。

據悉，韓國政府擬對自大陸入境防疫政策作出上述調整，並最早於10日或下週召開中央災難安全對策本部會議，討論放開中國公民赴韓短期簽證的相關事宜。

上月2日起，韓國暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，該措施原定於1月底截止，之後被延長一個月至2月底。韓國政府人士表示，韓國國內疫情趨於穩定，自大陸入境的短期居留外籍人員陽性率也降至1％左右，放開中國公民短期簽證不會對防疫工作造成影響。

另一方面，韓國政府計劃維持自大陸入境人員行前檢（提交行前48小時內核酸檢測陰性證明或行前24小時內醫療機構開具的快篩檢測陰性證明）和落地檢（對全體入境人員實施核酸檢測）措施。對於短期居留外籍人員，將繼續維持在機場實施檢測的模式，但受檢者無需在機場等待出結果。此外，韓國政府將不再營運針對短期居留外籍人員的隔離設施。

韓國政府人士表示，短期居留外籍人員目前須在機場等待核酸檢測結果，耗時4至5個小時，但今後可無需等待，政府將對其進行動態監控。若旅客確診，計劃允許其自行居家隔離。

據觀察，在韓國放寬針對自大陸入境人員的防疫措施後，陸方也有可能採取類似的緩和措施。