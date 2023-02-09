彰化縣警察局中高階警官大調動，9日舉行卸、新任主任秘書與督察長、8個分局長聯合交接儀式，彰化縣警察局共8個分局，這次全都調動，除了和美調任員林，其餘新任分局長都是外縣市調任，交接儀式由縣長王惠美、警察局長張國雄主持監交，王惠美歡迎新到任，加入彰化縣優秀工作團隊。

彰化縣8各分局長新調任、宣誓。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察這次人事調動幅度相當大，彰化縣警局新任主任祕書、督察長，分別是程純濱、謝錫釗，8名新任分局長，分別是彰化張明盛、員林葉文啟、和美廖志明、鹿港林英煌、田中簡龍宏、北斗吳詠傑、溪湖黃壬鍵、芳苑洪秋賢。

彰化分局長張明盛（左1）接任。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

人事就位後，4月將臨，又將迎接媽祖遶境的重頭戲，過去大甲媽祖遶境彰化，「格鬥」事件特別多，彰化分局長「坐鎮」的功力，特別受矚目，新上任彰化分局長張明盛是從苗栗縣警察局頭份分局長調來，和媽祖特別有緣，去年2月一調任苗栗頭份，就參與白沙屯媽祖遶境，而在2021年4月擔任雲林西螺分局長，大甲媽、白沙屯媽也都在西螺鎮駐駕，順利完成任務，這次又將挑起重擔。

彰化縣警察局9日舉行卸、新任主任秘書與督察長、8個分局長等中高階警官聯合交接儀式。（吳敏菁攝）

新上任警官中，主祕、督察長、員林、和美、鹿港、北斗、溪湖、芳苑分局長都是碩士，其中主祕程純濱最年輕才43歲。

縣長王惠美表示，縣府非常重視警政工作，支持編列經費建置路口監視器、廳舍改建、更新警用裝備、汰換老舊警用車輛及員警健康檢查等，相信在縣府團隊以及警察同仁還有協勤民力量共同協助之下，能讓彰化能夠更好、更進步。