華航官網自2月9日至2月22日，推出為期14天的西洋情人節促銷活動，於期間內購買2月13日起至5月底台灣地區出發經濟艙機票可享優惠，如台北－釜山TWD 8,478元起(未稅)、台北－大阪TWD 10,441元起(未稅)、台北－馬尼拉TWD 5,801元起(未稅)、台北－清邁TWD 8,032元起(未稅)、獨家航線台北－帛琉TWD 9,816元起(未稅)；長程航線如台北－溫哥華TWD 22,310元起(未稅)、台北－紐約TWD 28,557元起(未稅)等。

華航看好疫後旅運復甦，各航線持續增班載客，也將於3月26日起復飛台北－羅馬航線，來回未稅最低TWD 24,095元起；同樣是歐洲系列，台北-維也納只要TWD 24,987元起(未稅)。此外，華航喜迎東南亞新航點開航，也有多條航線限時促銷，包含台北－宿霧TWD 4,805元起(未稅)、台北－峴港TWD 6,745元起(未稅)、台北－新加坡TWD 6,745元起(未稅)及台北－檳城TWD 8,200元起(未稅)。