花蓮接連寒流來襲，氣溫高低起伏，玉里鎮圓環水池內的魚兒，卻陸續出現翻肚死亡，數量約有數十隻。鎮長龔文俊會勘後，認為可能是近期氣溫落差大，加上有民眾大量餵食，造成魚隻暴斃，他說圓環是玉里觀光重點及地標，希望能共同維護清潔，也呼籲民眾酌量餵食。

疑近日氣溫落差大，加上民眾大量餵食，造成還原魚池魚隻陸續出現暴斃。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

玉里圓環位於玉里鎮中山路與光復路交叉路口，自火車站出站後直行即可抵達，是玉里重要的觀光重點及地標，相傳圓環中池水終年不絕，水源則湧自地底下而出，因圓環位處市區要衝，因此有「玉里之心」稱號，也是鎮民、遊客休憩場所。

近日寒流來襲，氣溫落差大，玉里圓環屢次出現死亡的翻肚魚隻，已有數十隻，鎮公所接獲民眾反映，鎮長龔文俊表示，圓環水池不大，直徑約10公尺，池水相當清澈，有熱心民眾會放入魚隻飼養，池內有吳郭魚、錦鯉等魚種。過去少有出現魚群死亡。

玉里鎮公所已在圓環張貼「氣候驟變，懇請民眾餵食酌量，避免造成魚群死亡」告示牌。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

魚群暴斃，龔文俊推測，可能是氣溫高低不定，天冷時，影響魚隻進食的意願，氣溫回暖後，魚隻胃口大開，加上很多善心民眾餵食飼料，甚至在池底發現有米飯，可能導致魚兒進食過量、或影響水質穩定、污染池水，陸續發生魚群暴斃。

龔文俊說，這幾天已責成清潔隊清除，並在圓環張貼告示提醒「氣候驟變，懇請民眾餵食酌量，避免造成魚群死亡」，也請民眾若真的要餵食，請丟魚飼料，不要飼養其他食物，也請注意酌量餵食就好。

針對玉里鎮圓環魚群翻白肚，縣府水產培育所長吳雅琴說，低溫確實會影響魚兒食慾，若民眾持續餵食，吃不完的食物會造成池水混濁，孳生細菌，造成病害，但這只是推測，仍須由防疫人員經過病理解剖，才能確認死因。